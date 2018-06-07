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07.06.2018 13:39

Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут

Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
ГК «ЦДС»

Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.

Торжественная церемония открытия первого бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю» состоялась в Строгановском саду в Приморском районе Санкт-Петербурга. Открытие маршрута приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и связано с жизнью поэта в городе на Неве. Организатором проекта выступила администрация Приморского района Санкт-Петербурга, партнером – Группа ЦДС.

Посетителей экскурсии познакомят с пушкинскими местами Приморского района: Строгановским садом, дачей Шишмарева, Благовещенской церковью, местом дуэли Пушкина и мини-сквером «Пушкин ушел». Длительность маршрута составляет 1,5 часа. Экскурсии проводят сотрудники Приморского культурного центра – члены клуба экскурсоводов.

Летом пассажирами автобуса станут воспитанники образовательных учреждений, детских домов, пенсионеры и инвалиды. С сентября принять участие в экскурсии сможет любой желающий. Также осенью планируется появление новых тематических маршрутов – «Петровские места», «Парки и скверы», «Церкви и храмы».

«Группа ЦДС традиционно поддерживает культурные, образовательные и творческие инициативы, проводимые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Этот экскурсионный проект – истинно петербургский. Я рад, что у жителей и гостей нашего города появится больше возможностей познакомиться с его историей и творчеством великого поэта», – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Справка о ГК «ЦДС»


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