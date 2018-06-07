Путин о статье за экстремизм: Сжигать книги не будем

В ходе ежегодной «Прямой линии» 7 июня Владимир Путин ответил на вопрос писателя и депутата Госдумы Сергея Шаргунова о применении статьи 282 Уголовного кодекса. «Молодых патриотичных ребят решили осудить за создание группы по проведению референдума об ответственности власти в стране, – рассказал Шаргунов по видеосвязи. – Если буквально воспринимать статью 282 УК, то некоторым ревнителям надо осудить Пушкина, Толстого, Маяковского, а их произведения изъять. А тут еще подоспели законы о регулировании Интернета». Писатель отметил, что «не стоило бы стращать молодых людей».

«Я с вами согласен, – ответил Путин. – Вы вспомнили классическую литературу, один из героев сказал: «Собрать все книги бы да сжечь». Мы по этому пути никогда не пойдем. Судебная практика должна находиться в поле зрения общественности и корректироваться. Должны применяться общие правила: нарушил — ответь. Но нужно определиться с понятиями, что это такое. Не нужно доводить до маразма и до абсурда. В рамках Общероссийского народного фронта я попрошу коллег, и мы вместе проанализируем, что происходит. Заслон надо поставить экстремизму. Надо поставить заслон пропаганде суицида среди молодежи, разве кто-то против? И заслон пропаганде фашизма. Но нужно определиться с понятиями».

Отметим, Путин процитировал комедию Александр Грибоедова «Горе от ума». Целиком разговор Скалозуба и Фамусова в пьесе выглядит следующим образом:

Скалозуб

Я вас обрадую: всеобщая молва,

Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;

Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;

А книги сохранят так, для больших оказий.

Фамусов

Сергей Сергеич, нет. Уж коли зло пресечь:

Забрать все книги бы да сжечь.