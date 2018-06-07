Путин о Латвии: Санкции вводить не будем, пусть им станет стыдно

В ходе ежегодной «Прямой линии» 7 июня президент ответил на вопрос Алексея Ксендзова, который попросил ввести санкции против Латвии, запретившей обучение на русском языке.

«Я уже сказал: введение санкций в одностороннем порядке не поможет решать проблемы, а только усугубляет их, – сказал Путин. – Мы постоянно обращаем внимание властей прибалтийских государств на положение наших соотечественников. Трудно представить, чтобы в современном обществе сотни тысяч людей были объявлены негражданами. Такое понятие, как «неграждане», никогда не существовало. Оно придумано в прибалтийских государствах, чтобы ограничить права людей, которые проживают на этой территории».

«Но средства должны быть такими, чтобы не усугублять положение людей, – добавил президент. – Мы ведем диалог с нашими партнерами. В конце концов им станет стыдно, что они так грубо нарушают права людей, которые живут на территории Евросоюза. Мы будем настойчиво вести работу в этом направлении, но так, чтобы не навредить нашим гражданам».

Напомним, ранее «Фонтанка» обнаружила среди вопросов, присланных Путину, такой: «Владимир Владимирович! Примите какие-нибудь меры против Латвии, почему запрещают учиться на русском языке? Введите санкции. Спасибо».