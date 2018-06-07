Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой

Запад пытается сдерживать развитие России ухудшением отношений с нашей страной и санкциями, отметил Владимир Путин во время «Прямой линии» 7 июня, но Третьей мировой, по его словам, никто не хочет.

«Видят угрозу, видят, что Россия становится конкурентом», – отметил президент, отвечая на вопрос, поступивший через СМС.

Президент заметил, что во многих странах политики сейчас понимают неправильность конфронтации с Россией. При этом он не стал называть конкретные сроки нормализации отношений.

«Для нас очевидна необходимость защиты своих интересов. Мы этот делали и будем делать, но мы ищем компромисс», – рассказал Путин.

Отвечая на вопрос о возможности Третьей мировой, президент процитировал Альберта Эйнштейна о том, что неизвестно, каким оружием будет вестись Третья мировая, но четвертая будет вестись камнями и палками.

«Страх взаимного уничтожения сдерживает и заставляет уважать друг друга», – заверил президент, подчеркнув, что современное вооружение РФ способно сохранить паритет.