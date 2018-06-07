Путин: Стадионы после ЧМ-2018 не должны стать рынками

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет со стадионами, построенными для чемпионата мира по футболу, после турнира.

Во время «Прямой линии» 7 июня Путин заявил, что вся инфраструктура должна продолжить работать после мундиаля «на развитие спорта».

«Все стадионы перейдут в собственность регионов, и я обращаюсь к губернаторам: нельзя допустить, чтобы на стадионах появились рынки, как это было в Москве в 1990-е. Мы будем следить, чтобы объекты использовались по уму. Наши спортсмены должны расти и развиваться на собственных базах», – подчеркнул президент.

Напомним, перед чемпионатом мира сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге FIFA – cемидесятое.