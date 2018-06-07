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Чемпионат мира по футболу 2018
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07.06.2018 13:18

Путин: Стадионы после ЧМ-2018 не должны стать рынками

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет со стадионами, построенными для чемпионата мира по футболу, после турнира.

Во время «Прямой линии» 7 июня Путин заявил, что вся инфраструктура должна продолжить работать после мундиаля «на развитие спорта».

«Все стадионы перейдут в собственность регионов, и я обращаюсь к губернаторам: нельзя допустить, чтобы на стадионах появились рынки, как это было в Москве в 1990-е. Мы будем следить, чтобы объекты использовались по уму. Наши спортсмены должны расти и развиваться на собственных базах», – подчеркнул президент.

Напомним, перед чемпионатом мира сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге FIFA – cемидесятое.

Справка:

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.


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