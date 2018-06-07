Setl City приступила к строительству последней очереди ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City начала строить последнюю, десятую, очередь ЖК «GreenЛандия-2», состоящую из двух корпусов 2.12 и 2.13. В составе очереди будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей.

Корпус 2.12 прямоугольной конфигурации расположен вдоль Воронцовского бульвара. Общая площадь объекта – более 39 тыс. кв. м. На первых этажах спроектированы коммерческие помещения метражом 1,8 тыс. кв. м. Соседний корпус 2.13 представляет собой здание П-образной формы, раскрытой в сторону двора. Вместе с жилым домом площадью 72,5 тыс. кв. м будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей и подземная автостоянка. В корпусе также предусмотрены помещения под медицинский центр. Плановый срок ввода в эксплуатацию последней очереди – 4 квартал 2019 года.

Отметим, что чистовая отделка квартир в корпусах 2.12 и 2.13 будет выполнена по новому стандарту Setl City «Итальянские коллекции». В ванной устанавливается теплый пол с цифровым терморегулятором, для отделки применяется керамическая плитка с использованием мозаики. В комнатах и на кухне будет уложен ламинат с более выраженной фактурой.

ЖК «GreenЛандия-2» – вторая часть успешного проекта Setl City неподалеку от метро «Девяткино». Уже сданы 7 жилых корпусов и 2 встроенных детских сада. Во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха взрослых, высажены деревья и кустарники. Весной этого года застройщик ввел в эксплуатацию общеобразовательную школу, рассчитанную на 1175 человек, в первой части проекта «GreenЛандия».

Эксклюзивным брокером ЖК «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents