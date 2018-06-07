Перед «Прямой линией» Путина обнулили НДС на дальневосточные авиаперевозки — билеты должны подешеветь

Правительство РФ приняло решение, которое должно способствовать снижению цен на авиабилеты на Дальний Восток. Об этом 7 июня в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным заявил президент.

«Есть программы, которые субсидируют перелеты в отдельные периоды времени по году и работают на отдельные категории граждан по возрастным группам, – сказал Путин. – Надо расширить географию и время применения субсидий и расширить возрастные группы. Самое главное решение: в преддверии сегодняшнего нашего мероприятия такое решение вечера или позавчера правительством было принято — решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это существенный шаг в сторону снижения стоимости этого билета».