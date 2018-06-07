Президент отказался амнистировать «первоходов»: Нет у нас такой традиции

В ходе «Прямой линии» 7 июня Владимиру Путину предложили объявить амнистию заключенных — освободить тех, кто в заключении впервые и за нетяжкие преступления. Автор вопроса отметил, что это российская традиция, когда президент вступает в должность.

«Я не знаю такой традиции, мне кажется, такой традиции у нас нет, – парировал Путин. – Объявление амнистии по закону прерогатива не президента, а Государственной думы. Нужно такие решения принимать, и время от времени мы это делаем, но они должны быть хорошо подготовлены и вызваны определенными внутренними причинами и потребностями, а не определенными обстоятельствами, даже такими важными, как выборы президента».