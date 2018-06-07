Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о законопроекте, который обуздает цены на бензин

В случае если договоренности о сдерживании цен на бензин не будут выполняться топливными компаниями, в Госдуму внесут законопроект, который уравняет пошлины на экспорт топлива с пошлинами на нефть. Об этом в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным 7 июня рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

«30 мая мы договорились о замораживании цен. С нефтяными компаниями и ключевыми министерствами были приняты решения о снижении акцизов, – рассказал Козак во время прямого включения из собственного кабинета. – Мы договорились, что будем ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях. По состоянию на вчерашний день все компании выполняли свои обязательства. Мы договорились о дополнительных поставках на внутренний рынок бензина и дизельного топлива. За эту неделю на 20% на дизельное топливо и на 19% на автомобильный бензин увеличился объем биржевой торговли». Однако чиновник отметил, что, если производители топлива нарушат договоренности, будет реализована некая угроза в их адрес.

«Угроза – в случае если договор не будут выполнять. Мы завтра внесем в Госдуму законопроект, чтобы уравновесить внешний и внутренний рост цен и повысить экспортную пошлину на топливо, уравнять ее с экспортной пошлиной на нефть, – заявил Козак. – Топливные компании отнеслись к этой угрозе с пониманием. Надеемся, что применять ее не придется».