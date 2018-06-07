Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о законопроекте, который обуздает цены на бензин
В случае если договоренности о сдерживании цен на бензин не будут выполняться топливными компаниями, в Госдуму внесут законопроект, который уравняет пошлины на экспорт топлива с пошлинами на нефть. Об этом в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным 7 июня рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.
«30 мая мы договорились о замораживании цен. С нефтяными компаниями и ключевыми министерствами были приняты решения о снижении акцизов, – рассказал Козак во время прямого включения из собственного кабинета. – Мы договорились, что будем ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях. По состоянию на вчерашний день все компании выполняли свои обязательства. Мы договорились о дополнительных поставках на внутренний рынок бензина и дизельного топлива. За эту неделю на 20% на дизельное топливо и на 19% на автомобильный бензин увеличился объем биржевой торговли». Однако чиновник отметил, что, если производители топлива нарушат договоренности, будет реализована некая угроза в их адрес.
«Угроза – в случае если договор не будут выполнять. Мы завтра внесем в Госдуму законопроект, чтобы уравновесить внешний и внутренний рост цен и повысить экспортную пошлину на топливо, уравнять ее с экспортной пошлиной на нефть, – заявил Козак. – Топливные компании отнеслись к этой угрозе с пониманием. Надеемся, что применять ее не придется».
Справка:
Напомним, что цены на бензин с конца мая выросли на 1,4%, а на дизельное топливо — на 1,2%. В Ленинградской области литр бензина А-95 достиг отметки в 50 рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2018 год в Госдуме заявил, что во втором полугодии надо готовиться к ослаблению рубля и ускорению инфляции из-за роста цен на топливо.
Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%. По данным ВЦИОМ, граждане считают, что бензин дорожает из-за экономической политики РФ и жадности нефтяных компаний.