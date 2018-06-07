Путин пообещал разобраться с ценами на нефть
Президент России рассказал о ценах на бензин, которые стали одной из самых популярных тем "Прямой линии". Путин ответил на вопрос Алексея из Санкт-Петербурга, который отправил видеообращение президенту из автомобиля, спросив: "Сколько можно это терпеть?"
Глава государства согласился с земляком, отметив, что рост цен на бензин – это "недопустимо и неправильно". Президент рассказал, что произошедшее подорожание топлива – это "результат неточного регулирования в сфере энергетики". Власти применили определенные меры – так называемый маневр, что привело к стимулированию вывоза нефти из страны. Нефтяные компании, по словам Путина, стали считать недополученную прибыль на внутреннем рынке и решили ее компенсировать ростом цен. Уже принято решение о повышении ставок, чтобы остановить рост цен. Кроме того, глава государства заверил, что правительство провело встречу с бизнесом по этому поводу. "Должны быть приняты меры", – заверил Путин.
Глава государства воспользовался новинкой этой "Прямой линии", связавшись по видеосвязи в министром энергетики Александром Новаком. "В мае рост цен был на уровне 5,6%, – отметил Новак. – На данный момент рост цен остановлен". Он рассказал, что были проведены встречи с руководством нефтяных компаний, чтобы договориться о мерах противодействия росту цен. Министр энергетики заверил, что в стране есть необходимый объем топлива, и нехватки не наблюдается. Новак также рассказал, что правительство прорабатывает меры введения экспортной пошлины, что должно стать стимулом.
Владимир Путин назвал это не стимулом, а скорее "угрозой", которая, возможно, не потребуется, так как есть понимание со стороны нефтяных компаний.
Ведущие тем временем показали президенту показали мем про рост цен на бензин с его участием:
Справка:
Напомним, что цены на бензин с конца мая выросли на 1,4%, а на дизельное топливо — на 1,2%. В Ленинградской области литр бензина А-95 достиг отметки в 50 рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2018 год в Госдуме заявил, что во втором полугодии надо готовиться к ослаблению рубля и ускорению инфляции из-за роста цен на топливо.
Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%. По данным ВЦИОМ, граждане считают, что бензин дорожает из-за экономической политики РФ и жадности нефтяных компаний.