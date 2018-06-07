Конкурент «Моста глупости» на Боровой пленил очередную жертву

Очередная жертва угодила в ловушку к сопернику «Моста глупости» в Петербурге днем 7 июня. Под железнодорожным мостом на Боровой улице снова застряла фура, сообщили «Фонтанке» читатели.

На фотографиях видно, что водитель, мягко говоря, недооценил габариты своего грузовика, в результате чего кабина накрепко застряла под мостом, а мужчина с озадаченным видом стоит возле авто.

Петербуржцы шутят, что на мосту уже пора вешать плакаты по аналогии с его знаменитым коллегой на Софийской. Найденные в соцсетях сообщения об авариях гласят, что на Боровой регулярно застревают миксеры, мусоровозы, фуры и рефрижераторы.

Также водители «Газелей» регулярно «затыкают» переправы на Южном шоссе у станции Сортировочная, а водители фур облюбовали мост на Рощинской улице.

Напомним, что знаменитый «старший товарищ» на Софийской улице на днях получил новые «подарки». Чиновники и хозяйственники реализовали там целый ряд мер по предотвращению ДТП. Прямо в ходе этой реализации очередное ДТП сдвинуло-таки счёт с юбилейных 150, добавив происходящему абсурдности.