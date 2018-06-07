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07.06.2018 12:49

Конкурент «Моста глупости» на Боровой пленил очередную жертву

Очередная жертва угодила в ловушку к сопернику «Моста глупости» в Петербурге днем 7 июня. Под железнодорожным мостом на Боровой улице снова застряла фура, сообщили «Фонтанке» читатели.

Конкурент «Моста глупости» на Боровой пленил очередную жертву

На фотографиях видно, что водитель, мягко говоря, недооценил габариты своего грузовика, в результате чего кабина накрепко застряла под мостом, а мужчина с озадаченным видом стоит возле авто.

Петербуржцы шутят, что на мосту уже пора вешать плакаты по аналогии с его знаменитым коллегой на Софийской. Найденные в соцсетях сообщения об авариях гласят, что на Боровой регулярно застревают миксеры, мусоровозы, фуры и рефрижераторы.

Также водители «Газелей» регулярно «затыкают» переправы на Южном шоссе у станции Сортировочная, а водители фур облюбовали мост на Рощинской улице.

Напомним, что знаменитый «старший товарищ» на Софийской улице на днях получил новые «подарки». Чиновники и хозяйственники реализовали там целый ряд мер по предотвращению ДТП. Прямо в ходе этой реализации очередное ДТП сдвинуло-таки счёт с юбилейных 150, добавив происходящему абсурдности.


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