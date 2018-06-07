Президент рассказал, откуда возьмутся дополнительные 8 млрд на экономический прорыв

В ближайшие 6 лет на реализацию «экономического прорыва» будет израсходовано 17 млрд рублей, кроме того, потребуется еще 8 дополнительных миллиардов. Об этом 7 июня в ходе «Прямой линии» заявил Владимир Путин. Президент объяснил, откуда эти дополнительные 8 млрд возьмутся, назвав несколько источников.

«Прежде всего рост самой экономики, – сказал глава государства. – Более эффективное использование имеющихся ресурсов, настройка макроэкономических наших планов и настройка налоговой политики. Ее стабильность должна быть гарантирована на ближайшие 6 лет».

Путин подчеркнул, что прогрессивный налог на доходы граждан и налог с продаж признаны неэффективными решениями и вводиться не будут.