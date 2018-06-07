Путин объяснил, почему не зачистил правительство на 100%

В ходе ежегодной «Прямой линии» 7 июня президент Владимир Путин прокомментировал дискуссии вокруг нового правительства: способно ли оно на экономический прорыв или нет.

«Я вижу эти дискуссии и не сомневался, что они возникнут. Хорошо, что у нас по каждому вопросу возникают дискуссии, это правильно, – сказал глава государства. – Понимаете, в чем дело. Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим последние несколько лет, готовился последним составом правительства на протяжении 1,5 лет. Если бы на 100% зачистили все правительство и привели новых людей, мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет. Правительство должно быть обновлено за счет свежих людей, хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя. Но надо было оставить и тех, кто готовил решения для прорывного движения, чтобы персонифицировать ответственность. Я думаю, у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день».

Тему персонификации ответственности президент подчеркнул дважды.

«Нам нужно персонифицировать ответственность, – сказал Путин. – Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку».