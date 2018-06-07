Участники похоронного рынка нарушили ритуал

В похоронной отрасли Петербурга разгорается конфликт ценой 1 миллиард рублей. Таков годовой оборот рынка кремации, состав участников которого не меняется годами. Вмешательство ФАС может привести к переделу рынка.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ГУП «Ритуальные услуги», хотя планировалось лишь исследовать жалобу петербургского ООО «Похоронная служба». Его директор, Борис Гладилин, считает себя жертвой недобросовестной конкуренции. Он хотел заключить с «Ритуальными услугами» договор, который поставил был его компанию в равные условия с ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания». Но в стандартное развитие событий вмешалась неожиданность.

Руководство «Ритуальных услуг» отнеслось к работникам антимонопольного ведомства с подчеркнутым недоверием. Представитель ГУПа так и заявил: он считает, будто действия работников ФАС направлены не на выяснение истины, а на получение доступа к документам «Ритуальных услуг» в интересах жалобщика. У работников госкомпании сложилось впечатление, что в антимонопольном ведомстве под видом разбора жалобы «Похоронной службы» занимаются коммерческим шпионажем в ее интересах.

Ситуация зашла в тупик после того, как в течение нескольких месяцев петербургское управление ФАС запрашивало у «Ритуальных услуг» комплект документов, а те отказывались их предоставлять. В антимонопольном ведомстве пытались разъяснить, что обязаны рассмотреть поступившую жалобу, а в «Ритуальных услугах» парировали: мол, ее содержание не говорит о нарушении ими антимонопольного законодательства, а запрашиваемые документы нужны не вам, а «Похоронной службе».

Чиновники возмущались и ссылались на нормы закона, где написано, что антимонопольное ведомство само решает, какие именно документы ему нужны для расследования дела. Дискуссия закончилась постановлением о назначении 50 тысяч рублей штрафа – ФАС привлекла ГУП «Ритуальные услуги» к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством»). 50 000 рублей — минимальный размер штрафа за такое нарушение.

Один раз уже наказали

Подозрение, с которым подведомственное комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка государственное унитарное предприятие отнеслось к деятельности коллег из другого государственного ведомства, может быть связано с тем, что петербургское ГУП «Ритуальные услуги» уже сталкивалось с Федеральной антимонопольной службой, и ничем хорошим это не кончилось.

В начале марта 2018 года городское представительство ФАС своим решением признало, что антимонопольное законодательство нарушают два договора, которые подведомственное комитету по здравоохранению ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» заключило с ритуальным ООО «Р.И.П.».

Один – договор о сотрудничестве – предполагает совместное оказание ритуальных услуг и совместное проведение экспертизы работниками ООО и БСМЭ. Речь идет о трупах, которые находятся в морге городского крематория.

В соответствии со вторым договором, ООО «Р.И.П.» предоставило Бюро судмедэкспертизы помещение морга крематория в безвозмездное пользование. Это не опечатка: именно коммерческое ООО предоставило государственному экспертному учреждению в безвозмездное пользование морг, который располагается в другом государственном учреждении.

Заключение обоих договоров стало возможным благодаря все тому же ГУП «Ритуальные услуги», которое управляет зданием крематория. Это «Ритуальные услуги» сдали компании «Р.И.П.» в аренду морг крематория, что и позволило ей заключить с БСМЭ такие договоры.

В общем, у руководства ГУП «Ритуальные услуги» есть все основания относиться к антимонопольному ведомству недоброжелательно. Тем более что в ГУП не могут не догадываться, что жалоба в ФАС на договоры между «Р.И.П.» и БСМЭ написана человеком, связанным с ООО «Похоронная служба» – того самого, директор которого пожаловался на отказ «Ритуальных услуг» подписать с его компанией агентский договор.

Родом из нулевых

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Похоронная служба» с конца 2009 года принадлежит ее директору Борису Гладилину. В деятельности компании принимает активное неформальное участие бизнесмен Марат Дрейзин, давно и хорошо известный в системе координат похоронного бизнеса человек.

В нулевых годах Марата Дрейзина воспринимали как человека из ближайшего окружения предпринимателя Павла Беляева, которого считали одним из неформальных лидеров петербургского похоронного бизнеса. В середине марта 2018 года Павел вернулся в Петербург из мест лишения свободы, освободившись условно-досрочно. Но пока у «Фонтанки» нет каких-либо сведений о его участии в описываемых событиях.

ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит миллиардеру Валерию Ларькину, который к тому же возглавляет Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

ООО «Р.И.П.» на 90% принадлежит Игорю Лапину, по 5% долей у Ганны и Маргариты Спиридоновых. Несложное исследование ЕГРЮЛ показывает наличие бизнес-связей между ними и людьми из окружения господина Ларькина. Упрощая конструкцию, можно предположить: ГУП «Ритуальные услуги», ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания» и ООО «Р.И.П.» так или иначе попадают в систему бизнес-интересов миллиардера Валерия Ларькина. Противостоит ему бизнесмен Марат Дрейзин. Камнем преткновения стал петербургский городской крематорий, что требует некоторых пояснений.

Миллиард в год

В Петербурге ежегодно умирает около 50 000 человек, примерно 25 000 из которых кремируют. В крематорий умершие попадают либо из городских медицинских учреждений, либо из морга самого крематория, куда, в свою очередь, привозят тех покойников, выяснение причин смерти которых требует судебно-медицинской экспертизы. В крематории имеется подразделение городского Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Когда родственник приходит за телом умершего в любое медучреждение, он оказывается в смежном с моргом помещении, где за столиками сидят агенты частных ритуальных компаний.

Суть последнего обращения в Федеральную антимонопольную службу как раз и сводилась к тому, что управляющее крематорием ГУП «Ритуальные услуги» якобы отказывается заключать агентские договоры с «посторонними» ритуальными компаниями.

А в первый раз участники похоронного бизнеса жаловались на отсутствие доступа к телам умерших, находящимся в морге крематория.

По оценкам специалистов, среднестатистический петербуржец оставляет в ритуальной компании примерно 35 000 рублей. 25 000 кремируемых в год формируют финансовую привлекательность данного сектора бизнеса в размере почти миллиард рублей. Вот цена конфликта, в который вторглась ФАС.

Пока что оба выпущенных антимонопольным ведомством нормативных акта участники событий оспаривают, а контролирующие государственные ведомства в общении с журналистами придерживаются юридически корректной позиции – они исполнят любое решение суда или ФАС, которое вступит в законную силу.

Леонид Новиков,

специально для «Фонтанки.ру»