Участники похоронного рынка нарушили ритуал
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ГУП «Ритуальные услуги», хотя планировалось лишь исследовать жалобу петербургского ООО «Похоронная служба». Его директор, Борис Гладилин, считает себя жертвой недобросовестной конкуренции. Он хотел заключить с «Ритуальными услугами» договор, который поставил был его компанию в равные условия с ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания». Но в стандартное развитие событий вмешалась неожиданность.
Руководство «Ритуальных услуг» отнеслось к работникам антимонопольного ведомства с подчеркнутым недоверием. Представитель ГУПа так и заявил: он считает, будто действия работников ФАС направлены не на выяснение истины, а на получение доступа к документам «Ритуальных услуг» в интересах жалобщика. У работников госкомпании сложилось впечатление, что в антимонопольном ведомстве под видом разбора жалобы «Похоронной службы» занимаются коммерческим шпионажем в ее интересах.
Ситуация зашла в тупик после того, как в течение нескольких месяцев петербургское управление ФАС запрашивало у «Ритуальных услуг» комплект документов, а те отказывались их предоставлять. В антимонопольном ведомстве пытались разъяснить, что обязаны рассмотреть поступившую жалобу, а в «Ритуальных услугах» парировали: мол, ее содержание не говорит о нарушении ими антимонопольного законодательства, а запрашиваемые документы нужны не вам, а «Похоронной службе».
Чиновники возмущались и ссылались на нормы закона, где написано, что антимонопольное ведомство само решает, какие именно документы ему нужны для расследования дела. Дискуссия закончилась постановлением о назначении 50 тысяч рублей штрафа – ФАС привлекла ГУП «Ритуальные услуги» к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством»). 50 000 рублей — минимальный размер штрафа за такое нарушение.
Один раз уже наказали
Подозрение, с которым подведомственное комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка государственное унитарное предприятие отнеслось к деятельности коллег из другого государственного ведомства, может быть связано с тем, что петербургское ГУП «Ритуальные услуги» уже сталкивалось с Федеральной антимонопольной службой, и ничем хорошим это не кончилось.
В начале марта 2018 года городское представительство ФАС своим решением признало, что антимонопольное законодательство нарушают два договора, которые подведомственное комитету по здравоохранению ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» заключило с ритуальным ООО «Р.И.П.».
Один – договор о сотрудничестве – предполагает совместное оказание ритуальных услуг и совместное проведение экспертизы работниками ООО и БСМЭ. Речь идет о трупах, которые находятся в морге городского крематория.
В соответствии со вторым договором, ООО «Р.И.П.» предоставило Бюро судмедэкспертизы помещение морга крематория в безвозмездное пользование. Это не опечатка: именно коммерческое ООО предоставило государственному экспертному учреждению в безвозмездное пользование морг, который располагается в другом государственном учреждении.
Заключение обоих договоров стало возможным благодаря все тому же ГУП «Ритуальные услуги», которое управляет зданием крематория. Это «Ритуальные услуги» сдали компании «Р.И.П.» в аренду морг крематория, что и позволило ей заключить с БСМЭ такие договоры.
В общем, у руководства ГУП «Ритуальные услуги» есть все основания относиться к антимонопольному ведомству недоброжелательно. Тем более что в ГУП не могут не догадываться, что жалоба в ФАС на договоры между «Р.И.П.» и БСМЭ написана человеком, связанным с ООО «Похоронная служба» – того самого, директор которого пожаловался на отказ «Ритуальных услуг» подписать с его компанией агентский договор.
Родом из нулевых
По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Похоронная служба» с конца 2009 года принадлежит ее директору Борису Гладилину. В деятельности компании принимает активное неформальное участие бизнесмен Марат Дрейзин, давно и хорошо известный в системе координат похоронного бизнеса человек.
В нулевых годах Марата Дрейзина воспринимали как человека из ближайшего окружения предпринимателя Павла Беляева, которого считали одним из неформальных лидеров петербургского похоронного бизнеса. В середине марта 2018 года Павел вернулся в Петербург из мест лишения свободы, освободившись условно-досрочно. Но пока у «Фонтанки» нет каких-либо сведений о его участии в описываемых событиях.
ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит миллиардеру Валерию Ларькину, который к тому же возглавляет Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
ООО «Р.И.П.» на 90% принадлежит Игорю Лапину, по 5% долей у Ганны и Маргариты Спиридоновых. Несложное исследование ЕГРЮЛ показывает наличие бизнес-связей между ними и людьми из окружения господина Ларькина. Упрощая конструкцию, можно предположить: ГУП «Ритуальные услуги», ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания» и ООО «Р.И.П.» так или иначе попадают в систему бизнес-интересов миллиардера Валерия Ларькина. Противостоит ему бизнесмен Марат Дрейзин. Камнем преткновения стал петербургский городской крематорий, что требует некоторых пояснений.
Миллиард в год
В Петербурге ежегодно умирает около 50 000 человек, примерно 25 000 из которых кремируют. В крематорий умершие попадают либо из городских медицинских учреждений, либо из морга самого крематория, куда, в свою очередь, привозят тех покойников, выяснение причин смерти которых требует судебно-медицинской экспертизы. В крематории имеется подразделение городского Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Когда родственник приходит за телом умершего в любое медучреждение, он оказывается в смежном с моргом помещении, где за столиками сидят агенты частных ритуальных компаний.
Суть последнего обращения в Федеральную антимонопольную службу как раз и сводилась к тому, что управляющее крематорием ГУП «Ритуальные услуги» якобы отказывается заключать агентские договоры с «посторонними» ритуальными компаниями.
А в первый раз участники похоронного бизнеса жаловались на отсутствие доступа к телам умерших, находящимся в морге крематория.
По оценкам специалистов, среднестатистический петербуржец оставляет в ритуальной компании примерно 35 000 рублей. 25 000 кремируемых в год формируют финансовую привлекательность данного сектора бизнеса в размере почти миллиард рублей. Вот цена конфликта, в который вторглась ФАС.
Пока что оба выпущенных антимонопольным ведомством нормативных акта участники событий оспаривают, а контролирующие государственные ведомства в общении с журналистами придерживаются юридически корректной позиции – они исполнят любое решение суда или ФАС, которое вступит в законную силу.
Леонид Новиков,
специально для «Фонтанки.ру»
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