Путин: Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета
Россия показывает "устойчивое развитие от серой зоны к белой". Об этом заявил президент России, открывая ежегодную "Прямую линию".
По словам Владимира Путина, в прошедшем году многие экономические показатели России улучшились. В частности, президент отметил рост экономики в 1,5%, рост экспорта и производства, удовлетворительные показатели сальдо торгового баланса (по последним данным – 115), рост золотовалютных резервов. "Это приобрело устойчивую тенденцию", – отметил Путин 7 июня.
Кроме того, президент заявил, что россияне стали лучше жить: зарплаты выросли на 1,9%, реальные доходы – на 1%. "Не каждый человек ощутил, но в целом это объективная статистика", – заверил глава государства.
"Можно с полной уверенностью сказать, что мы движемся к этой белой зоне", – резюмировал Путин.
Отвечая на первый вопрос, Владимир Путин 4 раза повторил слово "устойчивый" по отношению к росту экономики РФ и доходу граждан.
Справка:
Напомним, что «Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет в 2018 году уже в шестнадцатый раз. В предыдущие годы общение президента с народом длилось в среднем 3,5-4 часа, за которые Путин успевал ответить на 70-80 вопросов. На 9 утра 7 июня россияне направили президенту около 1,75 млн вопросов.
«Прямая линия» впервые проходит в новом формате, без гостей в студии. Вместо этого перед президентом установят интерактивные экраны, на которые выведут SMS, MMS и видеозвонки. Также за «Прямой линией» будут наблюдать главы регионов и члены правительства. Ожидается, что Путин может позвонить любому из них, если потребуются уточнения по тому или иному вопросу, поступившему от граждан.