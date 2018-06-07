Путин: Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета

Россия показывает "устойчивое развитие от серой зоны к белой". Об этом заявил президент России, открывая ежегодную "Прямую линию".

По словам Владимира Путина, в прошедшем году многие экономические показатели России улучшились. В частности, президент отметил рост экономики в 1,5%, рост экспорта и производства, удовлетворительные показатели сальдо торгового баланса (по последним данным – 115), рост золотовалютных резервов. "Это приобрело устойчивую тенденцию", – отметил Путин 7 июня.

Кроме того, президент заявил, что россияне стали лучше жить: зарплаты выросли на 1,9%, реальные доходы – на 1%. "Не каждый человек ощутил, но в целом это объективная статистика", – заверил глава государства.

"Можно с полной уверенностью сказать, что мы движемся к этой белой зоне", – резюмировал Путин.

Отвечая на первый вопрос, Владимир Путин 4 раза повторил слово "устойчивый" по отношению к росту экономики РФ и доходу граждан.