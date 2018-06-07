Чиновники собрались у экранов и ждут звонка от Путина

Губернаторы и президенты республик, главы министерств и ведомств днем 7 июня находятся на рабочих местах и ждут возможного звонка президента России Владимира Путина, который проводит традиционную "Прямую линию".

На кадрах телеканала «Россия 24» не видно губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. По информации Фонтанки, градоначальник не улетел в командировку, как планировалось ранее, а остался в городе.

Напомним, конференц-связь стала новшеством прямой линии. Ее попросили постоянно поддерживать с Кремлем губернаторов и президентов республик – Владимир Путин может в любой момент выйти с ними на прямое включение через видеомост и потребовать непосредственных ответов на вопросы жителей. В связи с самой возможностью такого «звонка другу» всем руководителям рекомендовано эфир смотреть, рабочих мест не покидать, отпуск отложить.