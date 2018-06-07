Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге FIFA перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу обновила собственный антирекорд в рейтинге FIFA. Он опубликован 7 июня на официальном сайте организации.

Российская команда потеряла 4 позиции и теперь занимает 70-е место в рейтинге. Первая тройка сильнейших сборных планеты осталась неизменной: на первом месте Германия, на втором — Бразилия, на третьем — Бельгия. Россияне — худшая команда из тех, которые все-таки будут играть на чемпионате мира в 2018 году.

Саудовская Аравия, которая станет первым соперником России на мундиале, осталась на 67-м месте. Следующими оппонентами станут Уругвай и Египет. Уругвай поднялся в рейтинге на 3 позиции и оказался на 14-м месте. Египет также, по мнению FIFA, стал сильнее — он теперь на 45-м месте вместо 46-го.