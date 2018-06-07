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Фонтанка.fi
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07.06.2018 12:20

Россияне вернули себе звание самой большой группы туристов в отелях Финляндии

Путешественники из России стали в апреле 2018 года самой многочисленной группой иностранных постояльцев в отелях Финляндии.

По данным Статистического центра республики, в апреле граждане РФ провели в гостиницах Суоми 49 тысяч ночей, что на 12% больше по сравнению с годом ранее. На 10 тысяч ночёвок меньше было зарегистрировано у гостей из Швеции, а третьими по времени пребывания стали немцы с 30,5 тыс. ночей. Также активно приезжали в Финляндию британцы и норвежцы. Причём если россияне, шведы и немцы едут преимущественно в столичный регион, то норвежцам ближе Лапландия.

Родина Санта-Клауса по-прежнему привлекает китайцев – поток из Поднебесной вырос за год на 15%, до 13 тыс. в месяц. А вот японцев, наоборот, стало меньше на 21%.

Всего в апреле иностранцы провели в финских отелях 372 тыс. ночей, рост к прошлому году составил 4%.

Напомним, в феврале россиян по числу ночёвок в Суоми обогнали гости из Великобритании, Германии и Франции.

Ранее также сообщалось, что в январе – мае турпоток на границе России и Финляндии сократился по сравнению с 2017 годом на 2%, а по сравнению с пиковым 2013-м – на 31%.


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