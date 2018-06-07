Грязный фонтан на Большой Морской обещают отмыть к мундиалю

«Парящий фонтан» перед аркой Главного штаба за полгода потерял презентабельный вид. Новинку только предстоит передать Водоканалу, пока же петербуржцы и гости города тщетно пытаются разглядеть собственное отражение.

На малопривлекательность фонтана на обновлённой Большой Морской корреспондент «Фонтанки» обратил внимание 7 июня. Похожее на летающую тарелку сооружение заполнено мутной водой, каменная чаша заляпана, узор на дне скрыт песком. За порядком фонтанов обычно следит Водоканал, но в пресс-службе предприятия уточнили, что тот, что у арки Главного штаба, им на баланс ещё не передан и ответственность на городе.

В Смольном ответственного за уборку сразу найти не удалось. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) рекомендует уточнять у комитета по благоустройству, там отвечают, что чистота – это, конечно, их епархия, но к воде сотрудников не пускают. В итоге того, кто должен мыть «тарелку», подсказали в КГА: пока объект обслуживает подрядная организация «Дормост». Дозвониться до нее вечером 7 июня корреспонденту «Фонтанки» не удалось.

Водоканал, который только готовится принять новый фонтан, впрочем, тоже в стороне не остается. Сотрудники предприятия собираются помогать подрядчику с уборкой. Отмывать чашу и менять воду планируют на следующей неделе, так что к старту чемпионата мира и паломничеству болельщиков могут и успеть.