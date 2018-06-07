Автобусы из Пулково во время ЧМ-2018 пустят в центр Петербурга

К чемпионату мира по футболу курсирующие из Пулково автобусы изменят маршрут. Больше месяца пассажиры смогут добираться до центра без пересадок.

Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», с 13 июня станция метро «Московская» временно перестанет быть конечной для автобуса №39Э. Экспресс из Пулково будет следовать через площадь Победы до площади Восстания. Маршрут дополнительно усилят семью автобусами, стоять на остановке не придется дольше 15 – 25 минут. В автобусах будут принимать разовые билеты, электронные проездные и банковские карты.

Ездить из аэропорта в центр города без пересадок можно будет вплоть до 16 июля. Однако в дни футбольных матчей маршрут №39Э будет закрыт. Вместо него фанатов из Пулково с 5 утра в день игры до 5 утра следующего дня будут забирать шаттлы S1. Чтобы бесплатно добраться до площади Восстания, достаточно предъявить паспорт болельщика. Не заинтересованные в футболе пассажиры смогут уехать из Пулково на автобусе №39.