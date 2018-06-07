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07.06.2018 11:48

Аршавин второй месяц подряд — лучший игрок казахстанского чемпионата

Полузащитник Андрей Аршавин признан лучшим игроком казахстанского чемпионата по футболу в мае 2018-го. Об этом 7 июня сообщает портал Sports.kz. 

Выбирают лучших игроков главные тренеры и футболисты команд премьер-лиги Казахстана. Напомним, Аршавин выступает за «Кайрат», который сейчас занимает второе место в чемпионате (32 очка против 37 у «Астаны»). Российского полузащитника признают лучшим второй месяц подряд. В шести матчах в мае Аршавин забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Отметим, второе место занял Марин Томасов из «Астаны», который в 7 играх забил 4 мяча в ворота противника.

Андрей Аршавин перешел в казахстанский «Кайрат» в 2016 году из краснодарской «Кубани». За два года он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а в 2017-м выиграл Кубок и Суперкубок страны. Большую часть карьеры полузащитник провел в петербургском «Зените». С ним он трижды выигрывал золото чемпионата России, дважды — серебро, еще один раз — бронзу. В 2008-м вместе с «Зенитом» завоевал Кубок УЕФА, в составе сборной России — бронзовые медали чемпионата Европы в том же 2008-м. С 2009-го по 2013 год выступал за английский «Арсенал».


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