Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?

Чиновники требуют убрать надпись с фасада на Невском проспекте, посчитав ее незаконной вывеской. За непослушание часовому салону «Буре» грозит штраф в 100 тысяч рублей от комитета по печати, за исполнение - 5 млн рублей от другого ведомства Смольного.

Магазин люксовых часов «Буре» на Невском проспекте, 23 стал заложником двух взаимоисключающих требований городских комитетов. В конце мая комитет по печати потребовал устранить с фасада несогласованные «объемные буквы». Изучив письмо от смольнинского ведомства бизнесмены поняли, что должны убрать лепнину с надписью «Основано в 1815 году», которую украшает барельеф с двумя ангелочками, охраняемый другим комитетом Смольного – КГИОП.

«Когда мы заняли помещение, надпись уже была. Да и на дореволюционных фото этот барельеф есть», – задумалась директор магазина Светлана Родионова. На фотографиях начала 20 века, действительно, можно рассмотреть лепнину на фасаде здания, но прочитать надпись на нем из-за качества снимков проблематично.

Но времени на архивные изыскания часовому салону не оставили. Смольный потребовал устранить несогласованную конструкцию до 11 июня. 25 июня представители управляющего магазином ООО «Свисс Тайм» должны явиться в комитет и, либо отчитаться о демонтаже, либо принести документы о согласовании. В противном случае компании грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей за незаконную вывеску и ее принудительный демонтаж.

С другой стороны, ликвидация лепнины по предписанию комитета по печати грозит ООО «Свисс Тайм» куда большим штрафом от комитета по охране памятников (КГИОП) – от 200 тысяч до 5 млн рублей. Это следует из ответа комитета на обращение «Свисс Тайм» (есть в распоряжении «Фонтанки»). Надпись «Основано в 1815 году» является частью «элементов лепного декора исторического здания», пояснили в ведомстве. И, поскольку дом по адресу Невский проспект, 23 входит в зону охраняемой исторической застройки, любое изменение фасада возможно только с разрешения КГИОП.

На вопрос «Фонтанки», когда же все-таки появилась на фасаде лепнина, вызвавшая претензии комитета по печати, в КГИОП ответить не смогли, сославшись на то, что здание не является памятником архитектуры. Но тот факт, что оно вошло в таком виде в состав охранной зоны, защищает его от любых посягательств. «Комитет считает необходимым отменить предписание, выданное комитетом по печати», – сообщили в КГИОП.

Глава комитета по печати Сергей Серезлеев после запроса «Фонтанки» пообещал разобраться в ситуации. «Если это часть исторического фасада, никто штрафовать и демонтировать не будет», – сказал он, признав что лепнину могли приравнять к незаконной вывеске по технической ошибке. Окончательно свою позицию комитет сформулирует после изучения материалов КГИОП.

Эксперт компании ProfiPro, специализирующейся на согласовании вывесок, Мария Фастовская характеризует ситуацию с салоном «Буре» как «абсурд». По ее словам, лепнина никак не может считаться информационной конструкцией, поскольку у нее нет точек крепления. «В некоторых зарубежных странах вывеска может быть барельефом или росписью, но у нас получить такое согласование по закону невозможно», – отмечает она.

Это не первый случай, когда элементы исторического облика зданий Северной столицы вызывают претензии Смольного. В 2017 году была признана незаконной советская вывеска Кировского завода на крыше главного здания предприятия на проспекте Стачек, 47. В отношении завода возбудили административное дело за использование несогласованной конструкции. Но в итоге все же разрешили оставить вывеску.

Всего с начала года, как уже писала «Фонтанка», комитет по печати выявил более 8 тысяч незаконных вывесок, демонтировал 2,6 тысяч из них, а также оштрафовал предпринимателей за несогласованные информационные конструкции на 195 млн рублей. Стремительный демонтаж застал бизнес врасплох. Магазины и кафе лишаются своих конструкций еще до того, как успевают исправить нарушения или обжаловать претензии, а подрядчики Смольного портят их имущество в процессе демонтажа и хранения, уверяют бизнесмены. В комитете по печати с претензиями бизнесменов не согласны. «Задача не все снести, а сделать город красивее», – говорит Сергей Серезлеев.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»