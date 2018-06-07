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08.06.2018 19:13

Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?

Чиновники требуют убрать надпись с фасада на Невском проспекте, посчитав ее незаконной вывеской. За непослушание часовому салону «Буре» грозит штраф в 100 тысяч рублей от комитета по печати, за исполнение - 5 млн рублей от другого ведомства Смольного.
Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Магазин люксовых часов «Буре» на Невском проспекте, 23 стал заложником двух взаимоисключающих требований городских комитетов. В конце мая комитет по печати потребовал устранить с фасада несогласованные «объемные буквы». Изучив письмо от смольнинского ведомства бизнесмены поняли, что должны убрать лепнину с надписью «Основано в 1815 году», которую украшает барельеф с двумя ангелочками, охраняемый другим комитетом Смольного – КГИОП. 

Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?

«Когда мы заняли помещение, надпись уже была. Да и на дореволюционных фото этот барельеф есть», –  задумалась директор магазина Светлана Родионова. На фотографиях начала 20 века, действительно, можно рассмотреть лепнину на фасаде здания, но прочитать надпись на нем из-за качества снимков проблематично. 

Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?

Но времени на архивные изыскания часовому салону не оставили. Смольный потребовал устранить несогласованную конструкцию до 11 июня. 25 июня представители управляющего магазином ООО «Свисс Тайм» должны явиться в комитет и, либо отчитаться о демонтаже, либо принести документы о согласовании. В противном случае компании грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей за незаконную вывеску и ее принудительный демонтаж.

С другой стороны, ликвидация лепнины по предписанию комитета по печати грозит ООО «Свисс Тайм» куда большим штрафом от комитета по охране памятников (КГИОП) – от 200 тысяч до 5 млн рублей. Это следует из ответа комитета на обращение «Свисс Тайм» (есть в распоряжении «Фонтанки»). Надпись «Основано в 1815 году» является частью «элементов лепного декора исторического здания», пояснили в ведомстве. И, поскольку дом по адресу Невский проспект, 23 входит в зону охраняемой исторической застройки, любое изменение фасада возможно только с разрешения КГИОП. 

На вопрос «Фонтанки», когда же все-таки появилась на фасаде лепнина, вызвавшая претензии комитета по печати, в КГИОП ответить не смогли, сославшись на то, что здание не является памятником архитектуры. Но тот факт, что оно вошло в таком виде в состав охранной зоны, защищает его от любых посягательств. «Комитет считает необходимым отменить предписание, выданное комитетом по печати», – сообщили в КГИОП.   

Глава комитета по печати Сергей Серезлеев после запроса «Фонтанки» пообещал разобраться в ситуации. «Если это часть исторического фасада, никто штрафовать и демонтировать не будет», – сказал он, признав что лепнину могли приравнять к незаконной вывеске по технической ошибке. Окончательно свою позицию комитет сформулирует после изучения материалов КГИОП.

Эксперт компании ProfiPro, специализирующейся на согласовании вывесок, Мария Фастовская характеризует ситуацию с салоном «Буре» как «абсурд». По ее словам, лепнина никак не может считаться информационной конструкцией, поскольку у нее нет точек крепления. «В некоторых зарубежных странах вывеска может быть барельефом или росписью, но у нас получить такое согласование по закону невозможно», – отмечает она. 

Это не первый случай, когда элементы исторического облика зданий Северной столицы вызывают претензии Смольного. В 2017 году была признана незаконной советская вывеска Кировского завода на крыше главного здания предприятия на проспекте Стачек, 47. В отношении завода возбудили административное дело за использование несогласованной конструкции. Но в итоге все же разрешили оставить вывеску. 

Всего с начала года, как уже писала «Фонтанка», комитет по печати выявил более 8 тысяч незаконных вывесок, демонтировал 2,6 тысяч из них, а также оштрафовал предпринимателей за несогласованные информационные конструкции на 195 млн рублей. Стремительный демонтаж застал бизнес врасплох. Магазины и кафе лишаются своих конструкций еще до того, как успевают исправить нарушения или обжаловать претензии, а подрядчики Смольного портят их имущество в процессе демонтажа и хранения, уверяют бизнесмены. В комитете по печати с претензиями бизнесменов не согласны. «Задача не все снести, а сделать город красивее», – говорит Сергей Серезлеев. 

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Дом на Невском проспекте, 23 был построен в 18 веке, несколько раз перестраивался в течение 19-го и приобрел современный вид в 1908 году. В 1912 году на его крыше появилась первая в Петербурге световая реклама. В разное время в здании находились часовой салон «Павел Буре», Генеральное общество страхования жизни, торговый дом «Артюр», центральная театральная касса, Санитарно-технический институт, контора Соединенного банка, Биржевая коммерческая артель, Электробанк, издательство ленинградского Губпрофсовета, часовая артель бывших мастеров Буре и Мозера, филиал завода «Ленремчес».

Сейчас здание принадлежит нескольким собственникам. Самый крупный из них - ООО «Центр швейцарских часов «Салон Буре», принадлежащий совладельцу банка Diamant Юрию Корабельнику, сообщал «Деловой Петербург» в исследовании «Кто владеет Невским проспектом».

Управляющее салоном «Буре» ООО «Свисс Тайм», по данным СПАРК, тоже принадлежит Вадиму Корабельнику. В ассортименте бутика марки Omega, Rado, Corum и др. Стоимость варьируется от 100 тысяч до 1 млн рублей. Выручка в 2016 году составила 60,6 млн рублей, прибыль 8,3 млн рублей.


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