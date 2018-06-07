Россияне вложили в криптовалюты более 7,5 млрд долларов

Российские резиденты вложили в криптовалюты от 7,5 до 14 млрд долларов. Об этом 7 июня сообщили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

Аналитики подчеркивают, что вся сумма сконцентрирована в руках у крайне малого числа россиян, поэтому риски для финансовой системы минимальны.

«Если бы такой объем криптовалют был распределен среди российского населения столь же широко, как иностранные валюты, например, то волатильность их курса оказывала бы влияние на стабильность российской экономики», — говорится в исследовании АКРА.

Высокая волатильность курса криптовалют могла бы отразиться на всей экономике. Аналитики поясняют, что, например, падение курса рубля приводит к переоценке долга, который номинирован в иностранной валюте. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на кредиты и усиливает инфляционные ожидания. В результате дорожают заемные средства. Аналогичный механизм может сработать и с криптовалютами, однако для этого их объем в структуре долга крупных российских компаний должен достичь 4 трлн рублей. Пока же доля криптовалют на российском рынке — 1–2% от всей денежной массы, а средства сосредоточены у малого количества граждан России, рискуют только сами граждане, а в целом экономику скачки курса биткоина или этереума не затронут.