Совфед готовит еще один выходной для россиян

Раз в три года каждый россиянин сможет получить дополнительный день отдыха, который необходимо будет потратить на диспансеризацию.

В комитете Совета Федерации по социальной политике предложили внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы выделить работающим гражданам время на прохождение диспансеризации.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу – не хочу", "пойду – не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые, если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям», – цитирует 7 июня председателя профильного комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского «Российская газета».

По его мнению, большинство работников не уделяют должного внимания профилактике. Нововведение, по замыслу Рязанского, поможет выявить признаки таких серьезных заболеваний, как онкология, ишемическая болезнь сердца, ожирение, бронхит и повышенное давление.

Рассмотрение законопроекта назначено на 14 июня.