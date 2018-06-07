10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.

10 и 11 июня на территории Kingwinch Wake Park всех любителей адреналина, свободного и активного образа жизни ждёт событие нового уровня:



• сильнейшие спортсмены страны выйдут на воду уникального вейк-парка, чтобы побороться за титул Чемпиона, признание спортивного сообщества и за призовой фонд,

• именитые мастера со всех уголков планеты представят свои лучшие творения на красочном фестивале воздушных змеев «Фортолёт»,

• состоится официальное открытие летнего сезона. Команда Kingwinch представит свой лучший вейк-парк в новом обличии, предложив всем гостям разнообразную шоу- и интерактивную программу, полную новых спортивных объектов и развлечений.

фотография предоставлена Kingwinch Wake Park

Специальным событием станет живой концерт группы ROCK PRIVET (12+), исполняющей сумасшедшие микс-каверы на мировые и российские хиты и стремительно набирающей популярность на Youtube.



Соревнования Кубок Форта Константин имеют свои уникальные особенности:

Полноправным Чемпионом можно стать, лишь одержав победу в общем зачёте, который включает две дисциплины: флэт и джиб. Чтобы взойти на пьедестал, необходимо лучше остальных пройти целый ряд испытаний — кикер и рэйлы, воллрайд, квотер-пайп и трубы в джиб-парке, а также показать безукоризненное выполнение технически сложных эйр-трюков на открытой воде.

фотография предоставлена Kingwinch Wake Park

Согласно традиции вейк-парка Kingwinch, имена победителей будут увековечены на Кубке, который хранит историю соревнований и неизменно остаётся на Форту Константин. Уже во второй раз это событие аккредитовано международной федерацией IWWF*, что даст участникам возможность получить заветные баллы и занять лидирующие позиции в национальном рейтинге российского вейкбординга.

Приглашаем всех и каждого принять участие в новом Кубке Форта Константин 10 и 11 июня 2018 года в 12:00.

Место проведения:

г. Кронштадт, форт Константин, Kingwinch Wake Park

*International Waterski & Wakeboard Federation – Международная федерация воднолыжного спорта и вейкбординга