На одном из Курильских островов закончился бензин: жители привозят его из Японии
Остров Кунашир ощущает нехватку бензина, который перестали завозить. Местным жителям приходится покупать топливо у перекупщиков или доставать в Японии и Владивостоке.
На Курилах бензин подорожал до 100 рублей за литр из-за его нехватки. Как сообщает ИА "Амител", топливная блокада началась на острове в марте 2018 года из-за отсутствия необходимой документации на разгрузку привезенного с Сахалина теплоходом "Персей" бензина. Потом возникли проблемы с документами и у местной администрации.
СМИ региона пишут, что люди вынуждены прибегать к покупке топлива у перекупщиков по цене 100 рублей за литр, а также завозить из соседней Японии и нелегально в бочках – из Владивостока.
Прокуратура Сахалинской области начала проверку, которая должна дать оценку действиям местных властей и разобраться в причинах случившегося.
Справка:
Напомним, что подорожание бензина наблюдается по всей России с начала года. Особенно резкий скачок цен на топливо начался в мае, - правительству пришлось принимать меры в виде снижения цен на акцизы (это произошло впервые с 2015 года). Нефтяные компании пообещали не поднимать цены на бензин и зафиксировать стоимость от 30 мая. В ФАС сделали вывод, что виноватой в подорожании топлива оказалась «Роснефть» – рост экспортной стоимости нефти создал дефицит на внутреннем рынке.
Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%. По данным ВЦИОМ, россияне считают, что бензин дорожает из-за экономической политики РФ и жадности нефтяных компаний.