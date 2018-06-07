На одном из Курильских островов закончился бензин: жители привозят его из Японии

Остров Кунашир ощущает нехватку бензина, который перестали завозить. Местным жителям приходится покупать топливо у перекупщиков или доставать в Японии и Владивостоке.

На Курилах бензин подорожал до 100 рублей за литр из-за его нехватки. Как сообщает ИА "Амител", топливная блокада началась на острове в марте 2018 года из-за отсутствия необходимой документации на разгрузку привезенного с Сахалина теплоходом "Персей" бензина. Потом возникли проблемы с документами и у местной администрации.

СМИ региона пишут, что люди вынуждены прибегать к покупке топлива у перекупщиков по цене 100 рублей за литр, а также завозить из соседней Японии и нелегально в бочках – из Владивостока.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку, которая должна дать оценку действиям местных властей и разобраться в причинах случившегося.