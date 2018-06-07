СМИ: США эвакуируют дипломатов из Китая из-за «акустической атаки»

Госдепартамент США эвакуировал из китайского города Гуанчжоу двух сотрудников американского генконсульства. Об этом 7 июня пишет The New York Times.

По данным издания, такое решение было принято из-за возможной «акустической атаки». Дипломатов вместе с их семьями вывезли в США для прохождения медицинского обследования. Отметим, ранее еще одного сотрудника генконсульства уже эвакуировали в Америку. Он жаловался на «болезненные симптомы из-за акустического воздействия».

Госсекретарь США Майк Помпео говорил, что эти симптомы схожи с теми, которые были у американских дипломатов на Кубе. Напомним, в ноябре 2016-го сотрудники посольства США на Кубе жаловались на тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве. Причем видимых причин тому не было. Пострадали 24 дипломата. Американские власти уверяли, что речь идет об «акустической атаке», кубинские власти все отрицали.