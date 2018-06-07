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07.06.2018 10:51

Герман Греф: Залоговое кредитование скукожится и умрет

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что в новую цифровую эпоху у традиционного залогового кредитования нет будущего — брать в залог у компаний нового поколения просто нечего.

«Залоговое кредитование в ближайшее время скукожится и умрет. Как кредитовать тот же mail.ru? Пока мы не придумали,  – отметил Греф. – Там главные активы — это системы управления, системы менеджмента компании и мозги. Ни то, ни другое, ни третье мы не научились брать в залог», – заявил глава Сбербанка на Международном финансовом конгрессе в Петербурге 7 июня.

Он подчеркнул, что это очень серьезный вызов для банковского сектора, на который только предстоит найти ответ.


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