Горевший дом на Обводном потушили

Горевшее в Адмиралтейском районе утром 7 июня здание потушили, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

«В 2-этажном неэксплуатируемом здании происходило горение строительного мусора на общей площади 200 квадратных метров», – отметили в ведомстве.

Информация о происшествии поступила в 06.24. На набережную Обводного канала, 116, корпус 2, выехали четыре расчета. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отметим, что жилой деревянный дом неизвестного авторства в 2001 году был включён КГИОПом в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. В начале 2012 года дом расселили, а в 2013-м стало известно, что его отдадут приходу церкви Воскресения Христова, расположенной рядом. Верующие хотели устроить в здании приют для бездомных.