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07.06.2018 10:32

В будущем судебном квартале Петербурга нашли 200-килограммовую бомбу

На строительной площадке будущего судебного квартале на проспекте Добролюбова нашли немецкую фугасную бомбу времен Второй мировой войны.

Как стало известно «Фонтанке», предмет, похожий на авиабомбу, нашли при проведении земельных работ по адресу: проспект Добролюбова, 14, вечером шестого июня. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. 

После обследования специалистами ОМОН выяснилось, что находка – это 200-килограммовая авиационная бомба немецкого производства времен Второй мировой войны (70 кг в тротиловом эквиваленте, разлет осколков – до 1200 метров, по данным «Фонтанки»). Несмотря на то, что находка была подвержена сильной коррозии, она  представляла серьезную опасность для окружающих. ОМОН ГУ Росгвардии передал ее сотрудникам МЧС для утилизации.

В пресс-службе ГУ МЧС наше издание заверили, что Невский спасцентр уже вывез опасный авиационный снаряд на полигон в Кировск, где он был уничтожен.

По информации «Фонтанки», эвакуация на Добролюбова не проводилась. 

Напомним, что происшествие произошло на стройке будущего судейского квартала, где будут возводить дома для сотрудников Верховного суда. У Биржевого моста между набережной Невы и проспектом Добролюбова к 2021 году должны быть построены здание Верховного суда РФ, департамент и жилой комплекс, где планируют разместить 600 квартир. Указ о переносе Верховного суда в Санкт-Петербург президент Владимир Путин подписал в 2012 году. 

Фото ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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