Главы Генштабов США и РФ проведут переговоры в Хельсинки

Силы обороны Финляндии по просьбе России и Соединённых Штатов организуют в пятницу, 8 июня, встречу глав вооружённых сил обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба сил обороны Финляндии.

Переговоры состоятся между председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Джозефом Данфордом-младшим и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом Валерием Герасимовым. При этом финская сторона в совещании участвовать не будет.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Герасимов и Данфорд, вероятно, будут обсуждать деэскалацию конфликта в Сирии.

Помимо двусторонних переговоров американская и российская делегации проведут встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и командующим оборонительных сил генералом Ярмо Линдбергом.