Набиуллина: Реформу пенсионной системы примут в ближайшее время

Система индивидуальных пенсионных капиталов (ИПК), которая заменит накопительную часть пенсий, будет принята в ближайшее время, анонсировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Заявление она сделала в ходе Международного финансового конгресса в Петербурге 7 июня.

«Внедрение ИПК критически важно и для будущих пенсионеров, и для экономики. Мы долго работали над этой системой, мы уверены в её жизнеспособности, и будем дальше работать с правительством и законодателями для её принятия в ближайшее время», – отметила она.

Накануне заместители Набиулинной говорили о том, что новая система, о которой подробно писала «Фонтанка», может начать действовать уже с 2020 года. Участие в ней для большинства граждан будет автоматическим. Представители ЦБ и правительства обещают разрешить увеличивать или уменьшать сумму ежемесячных перечислений, вплоть до нуля, снимать накопления досрочно и даже передавать сбережения по наследству.