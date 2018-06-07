За смертельные ожоги петербурженки сантехника ограничили в передвижениях

Сантехник осужден за смерть петербургской пенсионерки от ожогов. Кипяток в ее квартире начал хлестать из неплотно зафиксированной трубы после замены участка стояка.

Как сообщает 6 июня пресс-служба судов города, на скамье подсудимых оказался Алексей Калугин, слесарь-сантехник ООО «Городское жилищно-ремонтное управление». Именно он 24 января 2018 года пришел в квартиру на проспекте Большевиков, 33, устанавливать счетчики холодной и горячей воды. В суде было доказано: установив приборы, мастер не зафиксировал плотно трубу ГВС. В результате под давлением горячей воды кипяток хлынул в ванную, где в тот момент находилась 62-летняя хозяйка. Она получила ожоги 91% поверхности тела и умерла на месте происшествия.

В суде Калугин признал вину, принес извинения родственникам погибшей и заплатил им 50 тысяч рублей. Потерпевшая сторона не настаивала на строгом наказании, поэтому сантехника приговорили к году ограничения свободы.