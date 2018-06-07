В Петергофе рабочий упал с дерева и сломал позвоночник

Рабочий травмирован в Петродворцовом районе Петербурга. Его госпитализировали после падения с высоты.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов дня 6 июня скорая забрала от Александрийского парка мужчину 53 лет. С характерными для падения с высоты травмами, переломом позвоночника и повреждениями внутренних органов его доставили в больницу и сразу поместили в операционную.

Медикам пациент рассказал, что пострадал на рабочем месте: рядом с домом №1 по улице Новая сотрудник дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» потерял равновесие во время проведения с работ и упал с дерева.