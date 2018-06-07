Глава ЦБ заявила о расширении системы страхования вкладов

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что систему страхования вкладов в России можно расширить. Она объяснила, что в результате работы по очищению банковской системы страховых случаев в банковском секторе в будущем будет меньше.

«Мы считаем возможным расширение страхования на малый бизнес и в том, что касается физических лиц. Увеличить сумму возмещения можно в той ситуации, когда вкладчик не имел возможности контролировать ситуацию. В социальных ситуациях», – отметила Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге 7 июня.

Она пояснила, что это касается ситуации, когда на счетах были социальные пособия, пенсии, наследство. А Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по её словам, выступило с предложением увеличить порог суммы операций физлиц со счетам, которая не будет оспариваться, до 10 млн рублей. Сейчас она составляет 1 млн рублей.