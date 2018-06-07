Перед ЧМ «маршалы» ФСИН вытащили 21 беглеца из 250 петербургских квартир

Оперативники отдела розыска регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) вместе с двумя сотнями своих коллег за пару дней проверили около двух с половиной сотен петербургских квартир. Там они нашли 21 скрывшегося от российских судов после вынесения приговоров. «Фонтанка» узнала о двоих, приговоренных к длительным срокам за распространение наркотиков, которые при задержании вели себя кое-как. А один метал в стену нож.

Оперативников разыскного отдела регионального УФСИН принято называть «маршалами» по американскому образцу, поскольку они «охотятся» за уклонившимися от приговоров судов. По информации «Фонтанки», в преддверии чемпионата мира по футболу они провели масштабную облаву на своих подопечных.

По данным нашего издания, возглавляли операцию пятеро «маршалов», которым помогали около 200 коллег из ведомства. За 5 и 6 июня они проверили 250 петербургских квартир и возможных мест пребывания в Ленобласти. В результате в их руках оказался 21 разыскиваемый.

Как стало известно «Фонтанке», двое из них оказались серьезными людьми. Это родившиеся на Украине 40-летние Викторов и Михайлов. Первый заочно осужден на 8 лет лишения свободы за распространения наркотиков, а второй получил 7 лет за аналогичное. Оба они не обрадовались, когда к ним в съемное жилище ввалились сотрудники ФСИН. Первый умудрился спрятаться в детском диване, а когда его оттуда вынули – банально хамил. Второй же вообще оказался любителем метания ножей и вышел на встречу с тесаком.

Задержанные уже помещены в следственные изоляторы Петербурга, а назначенный им ранее срок наказания будет исчисляться с той минуты, когда их уронили на пол.