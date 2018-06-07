Власти Китая изловили по всему миру тысячи беглых коррупционеров

Власти Китая в течение последних трех лет смогли отыскать и вернуть в страну более четырех тысяч беглых коррупционеров из девяноста стран мира. На родине им грозит пожизенное заключение или даже смертная казнь.

Как 7 июня сообщает RT со ссылкой на РИА Новости, по данным на конец апреля этого года, в страну вернули 4141 преступника, в том числе 825 бывших госслужащих и 52 человека из списка 100 самых разыскиваемых властями Поднебесной беглых преступников. Помимо этого Пекину удалось вернуть порядка 10 миллиардов юаней (около 1,58 миллиарда долларов) незаконно вывезенных денежных средств.

Кампанию по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов Коммунистической партии Китая под названием «Небесная сеть» запустили в 2015 году.

Как ранее сообщало агентство Синьхуа, в отношении госслужащих, виновных в хищении казенных средств или получении взяток в особо крупном размере -- от 3 млн юаней и выше, причинивших огромный ущерб государству, будет применяться смертный приговор с немедленным приведением в исполнение.

Суд может выносить смертный приговор с двухлетней отсрочкой при наличии смягчающих обстоятельств. На практике суды проявляют снисхождение к тем осужденным, которые активно сотрудничают со следствием.

В тех случаях, когда смертная казнь считается чрезвычайно жестоким наказанием, подсудимые могут получить пожизненное заключение без права сокращения срока отбывания наказания или условно-досрочного освобождения.