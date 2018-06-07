За организацию убийства экс-наркополицейского Петербурга арестован президент благотворительного фонда «Витязь»

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение в похищении и убийстве бывшего сотрудника Госнаркоконтроля пятерым подозреваемым. Оперативники «заказного» отдела управления уголовного розыска нашли их в Красноярском крае, Псковской области, в Сестрорецке и в колонии Ленинградской области. Самого потерпевшего откопали в Ломоносовском районе. «Фонтанка» узнала, что в плену экс-сотрудник расплатился за освобождение 15 килограммами наркотиков, а вменяют организацию известному в Курортном районе города президенту Международного благотворительного фонда содействия и развития патриотического воспитания молодежи «Витязь» и ветерану спецподразделения.

По информации «Фонтанки», 6 июня Октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца 47-летнего Михаила Спиридонова. Следственный комитет Петербурга обвиняет его в организации похищения и убийства бывшего офицера Госнаркоконтроля Пронина. Согласно официальному сайту Международного благотворительного фонда содействия и развития патриотического воспитания и спорта среди молодежи «Витязь», Михаил Спиридонов является президентом этой организации.

«Сегодня, в условиях западного натиска, вопрос консолидации общества России особо актуален и неизбежно связан с будущим нашей страны», – так начинается его воззвание к соотечественникам на главной странице ресурса.

О Михаиле Спиридонове «Фонтанке» известно, что ранее он служил в отряде специального назначения «Витязь», структурно входившем в отдельную оперативную дивизию внутренних войск имени Дзержинского. Как правило, обывателю такие сотрудники понятны по названию «краповые береты».

Также 6 июня Октябрьский суд арестовал двух подозреваемых в соучастии.

Само преступление произошло еще в мае 2014 года. Тогда у дома на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга неизвестные затолкали бывшего полицейского в иномарку, после чего его больше никто не видел. Уголовное дело было возбуждено в конце того же мая, а реализация собранных доказательств началась 5 июня 2014 года.

По данным «Фонтанки», оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти одновременно начали задержания в городе Новоржев Псковской области, городе Зеленогорск Красноярского края и в Сестрорецке. В результате в Следственном комитете Петербурга собрали троих подозреваемых, одному из которых – Спиридонову – и предъявили обвинение в организации похищения и убийства.

Интересно, что еще двух фигурантов пришлось искать, но не пришлось задерживать, так как они уже находились в колонии Обухово. Оба уже давно осуждены за распространение наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке» от собеседника в Следственном комитете, который принимал непосредственное участие в мероприятиях, изначально от похищенного требовали 5 миллионов рублей, а жертва попыталась расплатиться за жизнь 15 килограммами наркотиков. Однако ее это не спасло.

По данным нашего издания, 6 июня этого года полицейские нашли труп Пронина возле деревни Новое Калище Ломоносовского района Ленинградской области.