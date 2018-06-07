В комиссионке на Васильевском полиции пытались продать медали

Торговля медалями и наградными документами на Васильевском острове в Петербурге закончилась уголовным делом. Боевой ассортимент магазина разбавила экстремистская литература.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, шопинг полицейские устроили ещё в конце мая по наводке местного жителя. Рассматривая ассортимент комиссионного магазина на Наличной улице, 42, петербуржец приметил государственные награды. Закон торговать ими запрещает, но, несмотря на это, участвующие в «контрольной закупке» оперативники смогли купить медалей на 2800 рублей.

Всего в линейке товаров на Наличной нашлось четырнадцать медалей «Ветеран труда», орден Великой Отечественной войны, медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне» и чуть меньше полусотни удостоверений к медалям. Кроме того, ревизоры отыскали две антикварные иконы и «Азбуку русского националиста» Баркашова, которая пять лет назад была признана экстремистской.

Накануне возбуждено дело по статье 324 УК РФ – «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», ассортимент изъят. Двух предлагающих незаконное продавцов-консультантов отпустили под обязательство о явке.