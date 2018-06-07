Во Фрунзенском и Невском районах снова проверяют теплосети

Повторные испытания теплосетей проходят в Невском и Фрунзенском районах города днем 7 июня. Об этом сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Во Фрунзенском районе проверят тепловые сети, проходящие по улицам: Малой Балканской – от Будапештской до Димитрова, Белградской – от Димитрова до Турку, Олеко Дундича – от Будапештской до Малой Балканской, Ярослава Гашека – от Будапештской до Малой Балканской, Пловдивской – от Будапештской до Малой Балканской, а также в Альпийском переулке – от Будапештской до Белградской.

В Невском районе испытают тепловые сети, проходящие по улицам: Софийской, Караваевской, Прибрежной, Дмитрия Устинова, Прогонной, Тепловозной, проспектам: Шлиссельбургскому, Рыбацкому, Обуховской Обороны, переулкам Слепушкина и Скачков.

Испытания являются необходимым условием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить ненадежные участки трубопроводов, чтобы избежать масштабных сбоев в теплоснабжении зимой.

Энергетики призывают всех жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными.