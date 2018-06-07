Эльвира Набиуллина: Инфляция будет 4%, а процентные ставки вырастут

Деловую программу Международного финансового конгресса в Петербурге 7 июня открыла председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Она рассказала о результатах работы и планах регулятора.

"Финансовая система (России) устойчивее, чем была 10 лет назад,и более того, устойчивее, чем 4 года назад, в 2014 году", – заявила Набиуллина. По ее словам, цель денежной кредитной политики на ближайшие годы — поддерживать инфляцию на уровне 4%. В отдельных случаях, отметила она, возможно ускорение инфляции выше 4%, но в ЦБ понимают, что не всегда выгодно пытаться её удержать.

Также Набиуллина спрогнозировала замедление снижения процентных ставок и, возможно, изменение их движения в противоположную сторону и отметила, что финансовых организаторам стоит к этому подготовиться.

Ранее в Банке России сообщили, что инфляционные ожидания россиян в мае текущего года выросли до 8,6%. Мегарегулятор финансового рынка страны уточнял, что рост инфляционных ожиданий был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля и роста стоимости бензина.