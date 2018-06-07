Агрессивных болельщиков пообещали останавливать на границе и не пускать в Петербург

Власти Петербурга заверили, что город избежит серьезных эксцессов во время чемпионата мира по футболу. Болельщиков, которые любят помахать кулаками, пообещали разворачивать на границе, сообщили 7 июня в пресс-службе Фестиваля болельщиков FIFА.

На пресс-конференции, посвященной итогам подготовки города к мундиалю, исполняющий обязанности председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Романов подчеркнул, что беспорядков ждать не следует.

«Мы не первый день занимаемся этим вопросом, поэтому бояться, что к нам приедут агрессивно настроенные болельщики и будут хулиганить на Конюшенной, не стоит, – считает Романов. – Тех, кто приедет поддержать свои сборные и посмотреть футбол, мы, как говорится, встретим хлебом-солью. А если кто-то едет сюда драться, то он должен знать, что будет остановлен ещё на границе», – заявил Романов и добавил, что остальных ждут с нетерпением.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов отметил, что горожане с пониманием отнеслись и к тому, что с 14 июня по 15 июля сама Конюшенная площадь и прилегающие к ней территории будут закрыты для транспорта, и к тому, что на самом Фестивале болельщиков FIFA будет довольно шумно.

Фестиваль на Конюшенной площади начнёт принимать любителей футбола с 14 июня. Ожидается, что Петербург посетят около 400 тысяч болельщиков.

Первыми в город на Неве приедут футболисты сборной Саудовской Аравии, которые станут готовиться к своим матчам на базе «Зенита» в Удельном парке. 11 июня в Петербург прибудут хорваты – они выбрали местом тренировок Рощино, а 12 июня в Северной столице ждут сборные Коста-Рики, Англии и Кореи, которые разместятся в Павловске, Зеленогорске и Ломоносове, соответственно.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.