Петербуржец признался в изнасиловании дочери

Четырнадцатилетняя школьница стала жертвой сексуального насилия в Красногвардейском районе Петербурге. О случившемся полицейским рассказал сам преступник.

Как стало известно «Фонтанке», в десять утра 6 июня в отдел полиции с заявлением о преступлении пришёл 41-летний житель Красногвардейского района. По его словам, почти полгода назад на его дочь-семиклассницу напал педофил, отбиться девочка не смогла. Искать насильника не потребовалось: в ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов мужчина признался, что сам совершил преступление и тут же написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Заявителя задержали на двое суток.