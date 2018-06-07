Отделение корабля «Союз» от ракеты-носителя впервые показали на видео

Отделение пилотируемого корабля «Союз» от третьей ступени ракеты-носителя впервые показали на видео. Таким образом отработали новый метод визуального контроля за полетом, сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос».

В Роскосмосе отметили, что дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с «Союз МС-09» и «Прогресс МС-09». В будущем корпорация намерена интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космоса.

Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09» 6 июня стартовала с космодрома «Байконур» к Международной космической станции (МКС). Экипаж состоит из космонавта из России Сергея Прокопьева, астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Александера Герста из ФРГ и Серены Ауньон из США.

Стыковка с МКС намечена на 8 июня.