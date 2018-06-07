Адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын «на коленях» просил о встрече

Адвокат из команды президента США Руди Джулиани заявил, что Ким Чен Ын буквально «встал на колени», умоляя о встрече с Дональдом Трампом. Юрист отметил, что именно в такое положение и хотели поставить северокорейского лидера, пишет 7 июня The Wall Street Journal.

Джулиани утверждает, что Ким Чен Ын резко сменил тон после решения Трампа отменить встречу на высшем уровне. «Ким снова встал на колени, это именно то положение, в которое мы его хотели поставить», — рассказал он и выразил мнение, что теперь США имеют преимущество на предстоящем саммите.

Адвокат также объяснил, что президент США отменил встречу из-за военных угроз, которые якобы звучали из Пхеньяна. «Они заявили, что собираются вступить в ядерную войну с нами, и что собираются победить нас. Мы в ответ заявили, что не собираемся бесседовать в таких условиях», — сказал Джулиани.

Напомним, 12 июня в Сингапуре должна состояться встреча главы Северной Кореи и президента США Дональда Трампа. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.