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Чемпионат мира по футболу 2018
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07.06.2018 08:09

ФИФА: Россия полностью готова проводить чемпионат мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу.

«Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления», — цитирует Инфантино Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Инфантино добавил, что «не обеспокоен возможными случаями дискриминации или безопасностью во время чемпионата, хотя очевидно, что мы подходим к этому очень серьезно. Рефери могут остановить матчи, есть мониторинговая система, есть санкции за нарушения, и все предупреждены, что будет в случае нарушений».

До старта мундиаля осталась неделя. Сборная России проведет матч открытия с Саудовской Аравией на московском стадионе «Лужники». Чемпионат мира пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля.


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