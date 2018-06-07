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07.06.2018 00:53

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло минувшей ночью. Эпицентр сейсмического события находился в районе мыса Козлова на глубине 39 километров в более чем 300 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,9.

В службе также добавили, что в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось.


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