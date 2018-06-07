Копите на хорошую пенсию сами. С любовью, государство

Центральный банк презентовал в Петербурге будущее системы пенсионных накоплений. Если кратко, то с 2020 года об обеспеченной старости россиянам могут предложить заботиться самостоятельно.

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) заменит действующую накопительную часть пенсии, которая формировалась страховыми взносами. Участие в новой системе для большинства граждан будет автоматическим. Обещают разрешить увеличивать или уменьшать сумму ежемесячных перечислений, вплоть до нуля, снимать накопления досрочно, и даже передавать сбережения по наследству. Вот только в итоге это может оставить без нормальной пенсии бедные слои населения.

Действующая система накопительной пенсии находится в затянувшемся кризисе — она заморожена решением правительства, не прозрачна для граждан, дефицитна и при этом в ней состоят 34 миллиона человек. Поэтому государство спешно готовит ей замену. Альтернативой должен стать давно обсуждаемый ИПК, который будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

По задумке Минфина и ЦБ, существующая солидарная (обязательная) часть сейчас может обеспечить минимальный уровень пенсии. А ИПК, заменивший накопительную часть, должен сделать так, чтобы люди, выходя на пенсию, не попадали в социальную яму, а наоборот начинали жить полной жизнью.

Ранее предполагалось, что новая система должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако активное обсуждение проекта отложили до начала нового президентского цикла после выборов. В понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила надежду вернуться к обсуждению введения ИПК – перед правительством поставлена задача в ближайшие 6 лет вдвое уменьшить уровень бедности. В среду подчиненные главы ЦБ озвучили новые сроки запуска проекта — с 2020 года. При этом представление о новой схеме и её опциях фрагментарное даже у самих пенсионных фондов. Поэтому на подробную презентацию от представителей ЦБ РФ вечером «нулевого» дня Международного финансового конгресса в Петербурге собрался полный зал зрителей.

Из представленного первым зампредседателя Центробанка Сергеем Швецовым следует, что россияне, работающие по трудовому договору, или самозанятые, имеющие действующие договоры обязательного пенсионного страхования (ОПС) с НПФ, будут вступать в новую систему автоматически, по так называемой «автоподписке». Ставка их взносов в ИПК по умолчанию будет повышаться с 0% (в первый год) до 6% от зарплаты каждый год по 1% в год. При этом будет возможность отказаться от уплаты полностью или наоборот увеличить ставку отчислений. Другие категории граждан смогут вступать по заявлению о переводе накоплений из пенсионного фонда в ИПК, уровень ставки взносов у них также может быть любой.

Функция перечисления средств останется на работодателе. Он сам будет вычитать сумму из зарплаты работника, оформлять положенные льготы и перечислять средства в НПФ через специально созданную структуру — Центральный администратор. Последний будет работать для граждан в режиме «одного окна» – через него можно будет подавать заявления о переводе в другой фонд, назначении пенсии, изменение ставки взносов и т.д. Управление будет идти через Интернет. Обновление счета обещают сделать в режиме реального времени.

Софинансирование пенсии будет возможно за счет работодателя. Это должно воскресить корпоративные программы софинансирования пенсий — бонус для лояльных работников.

– Нами незаслуженно забыты корпоративные пенсии, – добавил Николай Козлов, заместитель председателя правления Пенсионного Фонда России. – Если вспомнить сколько их было пять лет назад и сейчас, то в долларовом эквиваленте, который косвенно отражает инфляцию, они сократились на 20%.

В конечном итоге общий фонд ИПК будет складываться из накоплений обязательного пенсионного страхования (ОПС), переведенных в НПФ, взносов самого работника, налоговой льготы (при ставке отчислений до 6% предусмотрено освобождение от НДФЛ) и взносов работодателя.

В любой момент будущий пенсионер сможет уйти на «каникулы» — приостанавливать внесение средств, максимально на 5 лет, неограниченное число раз. Или же снять средства на неотложные нужды.

На пенсии

После достижении пенсионного возраста у человека будет две опции — продолжить накапливать или начать получать пенсию. Те, кто примет решение начать получать пенсию, сможет выбрать один из трех вариантов пенсионного плана.

Первый – это срочный план на срок от 10 лет с ежегодной индексацией. Например, если гражданин захочет получать пенсию ближайшие 10-20 лет, тогда пенсионный фонд рассчитает ежемесячный платеж. Если человек не доживет до выхода на пенсию или проживет меньше рассчитанного срока, то неиспользованный остаток пенсионных средств наследуется. Пенсионный фонд не получит ни копейки. Второй вариант — бессрочный пожизненный план, то есть пожизненная пенсия, но без наследования. Третий — скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед.

При этом можно будет при достижении точки накопления даже снять часть суммы или её целиком, если человек не хочет получать прибавку к пенсии. Но тогда придется заплатить подоходный налог.

Как отметил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет вводиться с 2020 года.

«Мы видим, что потенциал ИПК к концу следующего десятилетия – это 12 трлн рублей. При том, что без запуска ИПК те 4 трлн рублей (существующих пенсионных накоплений) покинут систему и будут выплачены людям, выходящим на пенсию, – резюмировал Швецов. – Мы исходим из того, что значительная часть наших граждан примет участие в этой системе, мы видим, как развиваются сегодня электронные сервисы, и мы видим, что такого рода услуги через дистанционный канал весьма востребованы. Надеяться на большое вовлечение граждан в такую систему у нас есть основания.

Без пенсии и с претензиями к государству

Игроки рынка пенсионного страхования сразу не стали скрывать скептического отношения к системе. Как отметил Сергей Эрлик, вице-президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов», прежде чем переложить нагрузку по формированию пенсии на людей, необходимо провести анализ платежеспособности населения.

– Авторы закладывают в новый документ принцип добровольности. При этом все понимают, что добровольность не будет массовой. Значительная часть населения, особенно та, которая приезжает из регионов, живет от зарплаты до зарплаты. Низкие доходы, рост цен, вряд ли позволят гражданам участвовать в этой программе, – отметил Эрлик.- Да, мы можем решать этот вопрос с помощью автоподписки. Но по моим подсчетам количество участников в таком случае в первые пять лет сократится вдвое – люди будут выходить из программы. А за 10 лет количество участников зафиксируется на уровне 15-20%.

Чистюхин отметил, что ЦБ выступает за автоподписку, потому что, «чем дальше от пенсии, тем сложнее осознать, то что она придет, а когда ты это осознаешь – она наступает, и ты не успел ничего накопить».

Модератор дискуссии Сергей Беляков, президент ассоциации негосударственных НПФ, добавил, что очень важно сформировать понимание у людей, что их будущую пенсию только государство в нужном объеме не сформирует.

– Для большинства граждан государство по-прежнему гарант достаточного уровня пенсионного обеспечения. Отсюда и запрос на увеличение пенсий и попытка государства увеличить пенсии. Надо как-то избежать того, что люди будут руководствоваться принципом – «у меня сейчас нет возможности откладывать», но когда я выйду на пенсию, государство все равно мне профинансирует мне мою пенсию в минимально нужном объеме. А у меня будет опция раз в шесть лет прийти, постучаться и сказать — «этого мало, нужно побольше».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»