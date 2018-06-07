Еврокомиссия может оштрафовать Google на $11 млрд из-за нарушения закона о конкуренции

Нарушения антимонопольного законодательства могут привести к крупному штрафу американскую корпорацию Google.

Об этом 6 июня пишет «Газета.ру» со ссылкой на Financial Times. По данным издания, в Еврокомиссии считают, что компания устанавливала условия лицензирования на ОС Android, которые давали приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам, ущемляя таким образом права конкурентов.

Сумма штрафа за нарушение антимонопольного законодательства может достигать $11 млрд. «Ожидается, что еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер объявит о штрафе в течение ближайших недель, но точный размер штрафа пока неясен», — сказал источник.

Добавим, что доход Alphabet, головной компании Google, за 2017 год составил почти $110 млрд.