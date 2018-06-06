Андерс Фог Рассмуссен: Россия способна полностью занять территорию Украины за несколько дней

Россия способна полностью занять территорию Украины за несколько дней. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает немецкая Die Welt 6 июня.

«Российские войска в случае желания властей могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Киев значительно увеличил свои военные способности за последние годы», — заявил он в ходе сессии вопросов и ответов с читателями издания. Политик добавил, что «при любых обстоятельствах» следует избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.

6 мая президент Украины назвал армию своей страны одной из самых боеспособных. Он похвастался, что вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.